Democratiefestival keert terug, maar wel pas volgend jaar

Er komt een tweede editie van het Democratiefestival, dat in augustus voor het eerst werd georganiseerd in Nederland. Minister Knops van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Tweede Kamer dat het festival in 2021 terugkomt, zodat er voldoende tijd is om "de lessen die uit de pilotversie van 2019 zijn getrokken te verwerken".

Met het Democratiefestival, dat in Scandinavische en Baltische landen al langer bestaat, wilde het kabinet het gesprek over democratie, vrijheid en maatschappelijke thema's aanjagen. Vorig jaar kwamen er in totaal bijna 6500 mensen op het tweedaagse festival af. Volgens critici waren dat vooral bestuurders, politici en ambtenaren, terwijl het evenement ook bedoeld was voor 'gewone' burgers.

Ook klonk kritiek op de onafhankelijkheid en de kosten van het evenement: het ministerie van Binnenlandse Zaken trok er zo'n 750.000 euro voor uit, de provincie Gelderland droeg nog 150.000 euro bij. Minister Ollongren zei toen dat het festival na afloop geëvalueerd zou worden en dat het uiteindelijk zichzelf zou moeten kunnen "bedruipen".

Uit die evaluatie blijkt nu dat de aanwezigen in grote mate tevreden waren over de pilotversie van het festival, schrijft Knops, die Ollongren vervangt wegens ziekte. Voor de volgende editie wil het kabinet de organisatie van het evenement onderbrengen in een onafhankelijke stichting. Ook gaat het sponsoren en fondsen werven. De locatie van het Democratiefestival blijft dezelfde als vorig jaar: een schiereiland in de Waal bij Nijmegen.