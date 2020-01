Ollongren 'binnen drie maanden terug'

Het is de verwachting dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken binnen drie maanden weer aan het werk kan. Ollongren viel na de zomer met medische complicaties uit, die na een operatie aan haar bijholtes waren opgetreden.

"De focus ligt nu op behandeling en herstel", laat een woordvoerder van haar ministerie weten. "Minister Ollongren verwacht in het eerste kwartaal van 2020 weer aan de slag te kunnen."

Na de zomer nam staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken de taken van Ollongren over, maar toen bleek dat haar herstel langer duurde werden de taken begin november verdeeld over meerdere bewindslieden.

Taken verdeeld

De staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven werden tijdelijk minister: Van Veldhoven voor Milieu en Wonen, Knops voor Binnenlandse Zaken. Ook minister Bijleveld van Defensie neemt een deel van de taken waar, onder meer voor de inlichtingendienst AIVD.

Als vicepremier wordt Ollongren (D66) vervangen door haar partijgenoot Koolmees.

Het is de bedoeling dat alle verschuivingen worden teruggedraaid als Ollongren weer aan het werk gaat.