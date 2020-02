Bewoner zorginstelling Wageningen overleed bij aanhouding

De man die woensdag om het leven kwam in een zorginstelling in Wageningen, overleed bij een poging om hem aan te houden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er is geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet.

Volgens de politie vertoonde de 27-jarige bewoner vanaf het begin van de avond agressief gedrag. In de loop van de avond richtte hij zijn agressie ook op medewerkers van de instelling.

Medewerkers wisten de man te overmeesteren in afwachting van de komst van de politie. Toen agenten probeerden hem aan te houden, overleed hij. Ten minste twee medewerkers van de instelling raakten door toedoen van de bewoner gewond, vermoedelijk door een scherp voorwerp. Zij werden voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en zijn inmiddels weer thuis.

Drie onderzoeken

Vandaag is sectie uitgevoerd op het lichaam van de bewoner. Naar aanleiding daarvan is besloten tot nader forensisch onderzoek. Dat moet duidelijkheid geven over de toedracht van de dood van de man. Ook medewerkers van de zorginstelling worden gehoord over hun mogelijke rol daarbij.

De politie onderzoekt ook de 112-meldingen over het incident en wat daarmee is gebeurd. Volgens buurtbewoners is 112 zeker drie keer gebeld en duurde het erg lang voor de politie kwam.

Een man die 112 belde zegt dat hij te horen kreeg dat er geen politieauto's beschikbaar waren.