Buren na dodelijke steekpartij Wageningen: 'Moesten drie keer 112 bellen'

Een man die gisteravond 112 belde voor een incident met dodelijke afloop bij een zorginstelling in Wageningen, kreeg te horen dat er geen politieauto's beschikbaar waren. Dat heeft de man gezegd tegen Omroep Gelderland.

Het gebeurde volgens de regionale omroep bij zorginstelling RIBW, waar mensen onder begeleiding wonen. Er was niet alleen een dodelijk slachtoffer, maar ook twee gewonden. Volgens buurtbewoners gaat het om begeleiders. Over de identiteit van de slachtoffers is nog steeds niets bekendgemaakt.

"Geen politieauto's beschikbaar"

Rond 20.15 uur hoorden buren geschreeuw bij de zorginstelling. Daarop belden ze 112. Omdat de politie er rond 20.30 uur nog niet was, belden ze opnieuw. Tien minuten later werd weer gebeld. "Ik kreeg te horen dat ik doorverbonden werd met de politie in Wageningen. Daarna kreeg ik iemand aan de lijn en die zei dat er geen politieauto's beschikbaar waren", zegt een man.

Buurtbewoners vinden het onbegrijpelijk wat er is gebeurd, zeker omdat er de laatste tijd veel problemen leken te zijn bij de instelling. "Er staat daar echt wekelijks een politieauto voor de deur", vertelt een buurvrouw die tegenover het pand woont.

Wat zich precies in het gebouw heeft afgespeeld, is onduidelijk; de politie is nog bezig met onderzoek. Er is niemand aangehouden.