E-steps verboden op de weg, overheid veilt ze wel (en soms zonder waarschuwing)

Het gebeurde ook bij de 21-jarige Jilan Winter. Hij reed in november met zijn e-longboard over een fietspad in Groningen. "Toen reed er een undercoverauto over het gras om me staande te houden", vertelt hij aan de telefoon.

Hij moest zijn board gelijk inleveren, want dat is niet toegestaan op de weg. Jilan wist dat hij in overtreding was, maar vindt niet dat hij voor gevaarlijke situaties heeft gezorgd. Het was naar eigen zeggen de eerste keer dat hij ervoor werd aangehouden.

De agent zei volgens de 21-jarige dat diens e-board waarschijnlijk zou worden vernietigd. "Ik was heel erg boos en ik heb er oprecht een traantje om gelaten. Ik heb keihard voor dat board gewerkt en was er elke keer uren mee bezig als-ie kapot was."

Twee weken later kreeg hij een appje van skatevrienden: "Is dit niet jouw longboard?" De vele reparaties aan het voertuig op de veilingsadvertentie lieten er bij Jilan geen twijfel over bestaan. Nu probeert Jilan zijn e-board weer terug te kopen. "Ik heb een bod van 60 euro staan en automatisch overbieden aangezet", zegt hij.