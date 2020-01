Legaal rondrijden op een elektrische step? Dat gaat niet snel gebeuren

"Het wordt ons ontzettend moeilijk gemaakt. Die waslijst aan eisen is niet meer van deze tijd", zegt Martin Metselaar. Hij is eigenaar van Voltes, dat elektrische steps verkoopt. Want ook al zijn ze verboden, ze worden wel verkocht en er wordt ook mee rondgereden.

"De wet moet gewijzigd worden. In landen als België, Frankrijk en Duitsland zijn ze een stuk soepeler", aldus Metselaar.

Strenger na Stint-ongeluk

Die strengere Nederlandse eisen zijn er gekomen na het ongeluk met een Stint in september 2018, waarbij vier kinderen omkwamen. De Stint was ook toegelaten als bijzondere bromfiets, maar uit onderzoek bleek dat het voertuig niet veilig genoeg was. De toelating werd ingetrokken en de politiek maakte het moeilijker om dit soort nieuwe voertuigen toe te staan.

Het effect is nu dus dat geen enkel bedrijf nog een poging waagt om een elektrische step toegelaten te krijgen. "Er zijn wel fabrikanten die om informatie vroegen. Maar die hebben geen aanvraag gedaan", zegt een woordvoerder van het ministerie.

'Gallisch dorpje'

"Omliggende landen zijn inmiddels drie jaar verder met hun ervaringen met nieuwe voertuigen als de e-step", zegt mobiliteitsexpert De Liefde. "Terwijl Nederland als een 'Gallisch dorpje' nog altijd dapper weerstand biedt tegen innovatie, alsof alles wat nieuw is een gevaar op de weg is."

Volgens hem is het onlogisch dat een stepje van 20 kilo met alleen een berijder onder hetzelfde regime valt als een groot toestel als de Stint, bedoeld voor het vervoeren van tot wel acht personen.

Stepondersteuning mag wel

Wil je toch legaal rondsteppen in Nederland, dan kan je natuurlijk een gewone step zonder motor gebruiken. Dat mag wel. En er is ook een step met elektromotor die wel is toegestaan. Alleen op de motor komt deze step niet vooruit. Hij biedt enkel ondersteuning als je zelf steeds stept. En daardoor wordt die niet gezien als bijzondere bromfiets, maar als een elektrische fiets met trapondersteuning. En daarvoor zijn de regels minder streng.

Rijd je toch rond op een e-step dan riskeer je een boete van 380 euro. Ook kan de politie je step in beslag nemen. En als je bij een ongeluk betrokken bent, ben je daarvoor niet verzekerd.

Hoeveel bekeuringen er worden uitgeschreven voor het rijden op een e-step is niet bekend. "De meeste mensen krijgen een waarschuwing", zegt een politiewoordvoerder. "We proberen er met de mensen zelf uit te komen, tenzij iemand al een keer eerder is gewaarschuwd."