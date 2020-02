Ouders willen loden leidingen in kinderdagverblijven verplicht laten vervangen

Ouders willen dat het kabinet ingrijpt om te voorkomen dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen op kinderdagverblijven. "De ene gemeente neemt actie, de andere niet. Het is gewoon klungelig, het kabinet moet hier de regie nemen", zegt Gjalt Jellesma van ouderorganisatie BOinK.

In november adviseerde de Gezondheidsraad om kinderen onder de 7 jaar geen kraanwater meer te geven als een pand nog loden leidingen heeft. Tot verbijstering van BOinK, blijkt dit op diverse kinderdagverblijven nog gewoon te gebeuren.

De ouderorganisatie wil dat gemeenten en GGD's de opdracht krijgen om alle kinderopvang in oude panden te controleren en eventuele loden leidingen te laten vervangen. "Stel het desnoods verplicht. Er worden nu ernstige risico's genomen met jonge kinderen", zegt Jellesma.

'Geen drama maken'

Kinderopvanglocaties lijken zich vooralsnog niet erg druk te maken over het onderwerp. De NOS benaderde bijna 2000 organisaties met een pand dat gebouwd is voor 1960, het jaar dat loden leidingen werden verboden. Slechts 135 reageerden. Zes daarvan zeggen loden leidingen in hun gebouw te hebben, 28 weten het niet.

Van de laatste 34 organisaties volgen maar zeven het advies van de Gezondheidsraad om geen kraanwater uit een loden leiding te gebruiken bij kinderen. De andere 27 locaties geven hun kinderen gewoon kraanwater, ook al hebben ze loden leidingen of weten ze niet hoe het gesteld is met hun leidingen.

"We gaan het uitzoeken, maar we gaan geen drama ervan maken voordat we het zeker weten", aldus een peuterspeelzaal in het Gooi. Een opvangorganisatie uit Amersfoort laat weten de leidingen te onderzoeken en "in de gaten te houden of er vragen van ouders komen". Dat is nog niet het geval. De opvang gebruikt nu nog kraanwater bij kinderen.