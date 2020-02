Zeker 165 gemeenten weten niets over lood in waterleiding

Dat lood slecht is voor de gezondheid is al meer dan zestig jaar bekend. In 1960 werd om die reden het gebruik van loden leidingen verboden in gebouwen die na dat jaar werden gebouwd. In oudere panden was het advies om de leidingen te laten vervangen, maar uit schattingen van de Gezondheidsraad blijkt dat tussen de 100.000 en 200.000 huizen nog zulke leidingen hebben liggen.

Het probleem met lood mag dan al tientallen jaren bekend zijn, gemeenten blijken er amper kennis over te hebben. "Uiteraard weten wij dat in ouder vastgoed loden leidingen aanwezig zijn. Maar waar en in hoeverre - dat weten we niet", schrijft de gemeente Deventer.

Deventer staat niet alleen. 165 gemeenten zeggen niet te weten of er nog gebouwen met loden leidingen zijn in de gemeente. Bij bijna al deze gemeenten gaat het niet alleen om panden die onder het eigen beheer vallen, maar ook om huurwoningen, koopwoningen en bedrijfspanden. De verantwoordelijkheid voor die gebouwen ligt bij de eigenaren, vinden de gemeenten.

39 gemeenten doen onderzoek, 74 niet

Inmiddels doen 39 gemeenten onderzoek naar hoeveel gebouwen nog loden leidingen hebben. Driekwart van die gemeenten zegt basisscholen en kinderopvangen met prioriteit te controleren. Zestien andere gemeenten zeggen in de nabije toekomst zo'n onderzoek te gaan doen.

"Voor zover bekend bevatten onze gemeentelijke gebouwen voor 1960 geen loden leidingen", zegt de gemeente Hoorn. "Wel laten we voor de zekerheid de komende weken extra controles op aanwezigheid van lood in leidingen uitvoeren in gemeentelijke gebouwen voor 1960. We willen het gewoon 100 procent zeker weten."

74 gemeenten zeggen nu geen onderzoek te doen. 32 daarvan zijn dat ook niet van plan in de nabije toekomst.

Waar veel gemeenten dus geen idee hebben, is de Drentse gemeente Borger-Odoorn de enige die in de enquête wél zegt zeker te weten dat er loden leidingen liggen in basisscholen en kinderdagverblijven. Opvallend is dat deze gemeente het probleem niet verder onderzoekt en ook niet van plan is de leidingen te laten vervangen.

Rotterdam is de enige andere gemeente die al zegt te weten dat er nog gebouwen met loden leidingen zijn waar momenteel kinderdagverblijven in zitten. Deze gemeente kondigde eerder al aan alle gebouwen van voor 1960 te gaan controleren en waar nodig aanpassingen te doen.