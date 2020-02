Geen carnavalsoptocht in Eindhoven vanwege harde wind

De carnavalsoptocht van Eindhoven gaat dit weekend niet door. Het gaat morgen en zondag stevig waaien, tot windkracht 6, en de windstoten maken het gevaarlijk. De organisatie heeft besloten de tocht daarom af te gelasten en die wordt ook niet ingehaald.

Omroep Brabant schrijft dat de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval wil voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Het risico bestaat dat grote praalwagens omver worden geblazen door de harde wind.

"Op basis van de huidige voorspellingen is dit de enige juiste keuze. De beslissing uitstellen is niet in het belang van de deelnemers aan de optocht", staat in een verklaring. Andere geplande activiteiten in de stad gaan wel door.

Aangepaste wagens in Roosendaal

De optocht van Roosendaal gaat morgen vooralsnog wel door. "Hooguit moeten de wagens wat aangepast worden", laat Cor Verbogt van Stichting Carnaval Roosendaal weten.

"De wagenbouwers zijn hier in de loop van de week al over geïnformeerd. Dus als het goed is, hebben ze er al rekening mee gehouden en voor de zekerheid wat extra onderdelen gemaakt die minder hoog zijn."

De wind is vaker spelbreker tijdens carnaval. In 2016 nog werden ook optochten in Brabant en Limburg afgelast vanwege de harde wind.