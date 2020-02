Ook privégegevens van bijna 10.000 Nederlanders uitgelekt in MGM-hack

De NOS verkreeg de database met gelekte gegevens uit betrouwbare bron. Nederlanders die in de database voorkomen, bevestigen tegenover de NOS dat ze als gast of als gokker bij de MGM-hotelketen zijn geweest.

"Ik heb me ooit geregistreerd bij het MGM om punten te sparen", zegt Michael Libosan. "What happens in Vegas, blijft kennelijk niet in Vegas", grapt hij,

Jaren geleden

In sommige gevallen gaat het om mensen die jaren geleden bij een MGM-hotel zijn geweest. Eén klant geeft aan dat hij niet in een hotel op bezoek is geweest, maar wel een online-game van MGM heeft gespeeld. Twee mensen geven aan niet te weten hoe hun e-mailadres in de database terecht is gekomen.