Hotelketen MGM gehackt: ruim 10 miljoen klantgegevens gestolen

Hackers hebben afgelopen zomer de klantgegevens buitgemaakt van 10,6 miljoen gasten van de Amerikaanse hotelketen MGM Resorts. De gegevens zouden zijn geplaatst op een forum voor hackers.

Tech-website ZDNet vond op dat forum namen, adressen, telefoonnummers en burgerservicenummers van hotelgasten. MGM Resorts is uitbater van een aantal bekende hotels en casino's in de Verenigde Staten, zoals het Bellagio, het MGM Grand en Mandalay Bay in Las Vegas. Ook wordt er gewerkt aan een resort in Dubai.

Onder de slachtoffers van het datalek zouden onder anderen zanger Justin Bieber en Twitter-topman Jack Dorsey zijn. MGM zegt er vertrouwen in te hebben dat er geen financiële gegevens of wachtwoorden zijn gelekt. Het is niet bekend wie achter de hack zit.