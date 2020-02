Wapenhandelaar Kouwenhoven niet uitgeleverd aan Nederland

Zakenman Guus Kouwenhoven kan niet worden uitgeleverd aan Nederland om zijn 19 jaar gevangenisstraf uit te zitten. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse rechter in Kaapstad bepaald. Kouwenhoven werd in april 2017 in Nederland bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf wegens wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia.

Maar hij woont in Kaapstad en volgens de Zuid-Afrikaanse rechter is uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag omdat Kouwenhoven zijn misdrijven niet in Nederland, maar in Liberia heeft gepleegd. Justitie in Zuid-Afrika beraadt zich over een beroep.

In 2017 werd Kouwenhoven in Nederland ook in hoger beroep veroordeeld. Op verzoek van het Nederlandse OM werd hij in Zuid-Afrika opgepakt, maar hij wist zijn uitlevering verschillende keren te voorkomen.