De telefoon die Huawei niet wilde maken, is er nu toch

Daarnaast is Huawei van plan mensen te wijzen op alternatieve methodes om aan belangrijke apps te komen. De Facebook-app is bijvoorbeeld ook via de site van het sociale netwerk te downloaden en daarnaast wordt er op het forum van de fabrikant gewezen op alternatieve plekken waar apps verkrijgbaar zijn.

Het vraagt wel extra kennis van een gebruiker en het is minder veiliger dan de Play Store; het verhoogt de kans op malafide apps. Wel kan met de app 'Phone Clone' bepaalde data van Android-telefoons en iPhones worden overgezet naar de nieuwe Huawei-telefoon.

Geen zicht op verandering

Huawei lijkt met de beperkte beschikbaarheid van de Mate 30 Pro niet te rekenen op een verkoopsucces en voorlopig is er ook nog geen licht aan het einde van de tunnel. Het bedrijf wil nog altijd liever gebruik maken van Googles diensten, maar is daarvoor afhankelijk van de besluiten van de regering-Trump.

De Mate 30 Pro is het bewijs dat de handelsban invloed heeft. De afgelopen tijd is Huawei gegroeid tot de tweede speler wereldwijd op de smartphonemarkt. Het bedrijf zit Samsung op de hielen, blijkt uit cijfers van marktonderzoeker IDC., maar het is de vraag of Huawei die positie met deze tegenwerking op lange termijn kan vasthouden.