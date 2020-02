Nederlandse passagiers Westerdam onderweg naar Schiphol

Een groep van 39 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam is onderweg naar Nederland. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ze zijn samen met tientallen andere passagiers van het schip donderdag vertrokken uit Cambodja. Alle passagiers zijn negatief getest op het coronavirus, zij zijn dus niet besmet.

De passagiers mochten de Westerdam niet verlaten omdat bij een 83-jarige Amerikaanse vrouw het coronavirus werd ontdekt nadat zij van boord was gegaan. Dat werd bij haar opgemerkt in Maleisië.

De vlucht is georganiseerd door de rederij Holland America Line. Die zegt op Twitter dat het toestel naar Amsterdam vliegt. In eerste instantie zou het vliegtuig via Istanbul vliegen, maar het mocht daar niet landen. Daarna week het uit naar Karachi in Pakistan.

Een deel van de passagiers van de Westerdam mocht al van boord. Toen bleek dat een van hen toch het coronavirus had, moest de rest blijven. Aan boord van de Westerdam waren zo'n negentig Nederlanders. Een deel van hen keerde al terug op eigen gelegenheid.