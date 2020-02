Rutte neemt extra rekenaars mee naar top over EU-begroting

Nederland is van plan om de komende dagen tijdens de extra Europese top over de begroting de poot stijf te houden. Er gaat geen cent extra naar de Europese begroting. Premier Rutte is tot de tanden toe bewapend. Hij heeft vier extra rekenaars meegenomen, die in een zijkamertje van de top alle berekeningen die de komende uren en dagen op tafel komen meteen kunnen doorrekenen.

Op tafel ligt een voorstel van de voorzitter van de Europese Raad, de Belg Michel. Hij wil de beschikking hebben over 162 miljard euro per jaar, net zoveel als tijdens de vorige periode (2014-2020). De Europese Unie werkt met begrotingen van zeven jaar, maar ondertussen is er wel een land vertrokken en volgens Michel betekent dat dat er meer geld uit landen als Nederland moet komen.

Premier Rutte is het daar niet mee eens. Hij wil bezuinigen. Dat kan op het aantal ambtenaren en de salarissen, maar er kan ook minder geld naar de grote subsidiepotten in de EU. Nederland wil zowel korten op de landbouwuitgaven als op die voor de cohesiefondsen (voor arme regio's).

De tegenstanders

De Portugese premier Costa is daarbij de grootste tegenstander van Nederland. Costa heeft onlangs vijftien landen die ook cohesiegeld krijgen in Lissabon ontvangen om samen een front te vormen tegen de door Rutte voorgestelde bezuinigingen. Hoewel de Franse president Macron niet bij die bijeenkomst was, is hij wel de andere grote tegenstander in het gevecht om het geld.

Macron wil de begroting zuiver en simpel maken en ontdoen van allerlei ingewikkelde kortingen. Zo heeft Nederland op dit moment een korting, omdat de Britten ook een korting hadden. "Laten we de laatste restanten van Margaret Thatcher opruimen", zei de Franse minister van Europese zaken eerder deze week tegen de NOS. "Geen kortingen meer."

Nederland heeft steun van een groep landen die in Brussel worden omschreven als de vrekken of de gierige landen. Zweden, Oostenrijk, Denemarken zijn de harde kern, maar ook Duitsland steunt het verzet. Vanochtend hielden ze krijgsberaad, waarbij ze vooralsnog vasthouden aan het standpunt dat de afdracht aan de EU niet hoger mag zijn dan één procent van het gezamenlijke bruto nationaal inkomen van de lidstaten. Het voorstel van Michel komt uit op 1,11 procent.

Rutte nu niet de bruggenbouwer

En dan heeft Nederland nog een apart gevecht te voeren met Brussel over de douaneheffingen. Volgens het kabinet is dat Nederlands geld. Immers voordat er Europese samenwerking was, waren er ook al douaneheffingen. Maar volgens de rekenmeesters bij de Europese Commissie is het Europees geld en mag Nederland het niet zelf houden. Het kabinet wil best een deel van die douanerechten betalen, maar dan moet het worden afgetrokken van de contributie dat ons land aan Brussel betaalt.

Rutte zal, zo laten diplomaten weten, de komende dagen niet de getapte premier zijn. "Normaal is hij een bruggenbouwer, behalve als het over geld gaat", zegt een hoge EU-diplomaat.

Hij staat er hard in. Een veto heeft hij niet nodig, want gewoon nee zeggen volstaat, aangezien er unanimiteit nodig is om de begroting vast te stellen. En Nederland heeft de tijd, zeggen verschillende ingewijden. Veel regeringsleiders hebben het geld van de cohesiefondsen nodig om projecten te starten, terwijl Nederland rustig achterover kan leunen.

Toch zijn niet alle EU-diplomaten het daarmee eens. De berekeningen vliegen door de lucht, waarbij ook Nederland geld zou verliezen, want ook wij verdienen via ons bedrijfsleven veel geld aan die cohesiefondsen.

Kan wel even gaan duren

Het is aan de Belg Charles Michel om de op het oog onverzoenlijke standpunten samen te brengen. Hij moet water en vuur verenigen, schreef de Belgische krant De Standaard. Hij heeft de regeringsleiders gewaarschuwd wat extra overhemden mee te nemen, omdat de top wel even kan duren.

Vanwege veiligheidsmaatregelen stopt de metro tijdens de top niet in de Europese wijk van Brussel en ondertussen zijn er borden opgehangen dat de eerste metro er zaterdag na elf uur pas weer stilhoudt.