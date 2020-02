Man die zich op tv uitsprak voor pedoseks opgepakt om bezit kinderporno

De politie heeft gisterochtend in Lelystad een man opgepakt wegens het bezit van kinderporno, bevestigt het Openbaar Ministerie. De 25-jarige Nelson M. kwam vorige week in het nieuws, nadat hij in het tv-programma Danny op Straat had gezegd dat volgens hem een kind van 2 of 3 jaar in staat is om te bepalen of het zin heeft in seks.

De arrestatie vloeit voort uit een onderzoek van justitie naar mogelijke nieuwe activiteiten van de verboden pedofilievereniging Martijn. Bij invallen in dat onderzoek werden vorige maand al computers en mobiele telefoons in beslag werden genomen bij huiszoekingen in Hengelo, Haarlem, Arnhem en Lelystad.

"De verdenking tegen M. is naar voren gekomen in het kader van het in beslag genomen materiaal", zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket. Volgens de OM-woordvoerder heeft de arrestatie niets te maken met Danny op Straat. Na de uitzending van dat programma kwam een groep mensen verhaal halen bij de woning van M.

De man zit vast en wordt vrijdag voorgeleid.

Vereniging verboden

Bij de huiszoekingen vorige maand arresteerde de politie twee verdachten, een 32-jarige man in Hengelo vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen en in Haarlem een 75-jarige man vanwege het bezit van kinderporno.

De vereniging Martijn werd in 2014 verboden. In december startte het OM een onderzoek naar de voortzetting van de vereniging, nadat in juni aangifte werd gedaan omdat oud-bestuurders de vereniging zouden voortzetten.