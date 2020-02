Opstootje bij woning man die zich op tv uitsprak voor pedoseks

Een groep mensen is gisteravond in Lelystad verhaal gaan halen bij een man die zich op televisie had uitgesproken voor seks met kinderen. Hij deed zijn uitspraken in een uitzending van het NTR-televisieprogramma Danny op Straat. De politie bevestigt tegenover Omroep Flevoland dat er een opstootje was, maar wil niet zeggen hoeveel mensen er bij de woning waren.

De man hield in de uitzending een pleidooi voor seks met kinderen en zei ook dat hij een politieke partij wil oprichten om pedoseksuele contacten legaal te maken. Een kind van 2 of 3 jaar oud is volgens hem al in staat om te bepalen of het zin heeft in seks.

Op sociale media reageerden kijkers boos. Een aantal mensen ging naar het huis van de man om te protesteren. De politie zegt de komende tijd het huis van de man extra in de gaten te houden.

Petitie tegen politieke partij

De vader van een kind dat is misbruikt zegt tegen RTV Oost dat hij een petitie begint om de oprichting van de politieke partij tegen te houden. "We moeten er alles aan doen om deze mensen te stoppen." De petitie komt volgens hem binnenkort online.