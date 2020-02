Werktijdverkorting bij bedrijven die problemen hebben door coronavirus

Er komt een crisismaatregel voor personeel van Nederlandse bedrijven waar vanwege de uitbraak van het coronavirus tijdelijk minder werk is. De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME zegt dat daarover afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Sociale Zaken.

De tijdelijke maatregel geldt voor bedrijven in Nederland die kunnen aantonen dat ze vanwege het coronavirus minstens twee weken 20 procent minder werk hebben. De maatregel duurt maximaal 24 weken.

De werkgever kan het aantal uren van personeel waar geen werk voor is, met de helft terugbrengen. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf.

Slinkende voorraden

China is een spil in de toevoerketens van veel industrieën. Veel Nederlandse bedrijven in onder meer de technologie- en auto-industrie zijn afhankelijk van fabrieken die nu al wekenlang stilliggen. Ze raken daardoor snel door hun voorraden heen.