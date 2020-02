China zet per direct drie correspondenten uit, eerste keer sinds 1998

Drie journalisten van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal moeten weg uit China. Peking heeft hun accreditatie ingetrokken en ze hebben vijf dagen om te vertrekken, meldt de krant zelf. De vereniging van buitenlandse journalisten in China noemt het besluit ongekend; het is de eerste keer sinds 1998 dat correspondenten per direct hun accreditatie verliezen.

Het besluit is volgens The Wall Street Journal (WSJ) een straf voor het opiniestuk China Is the Real Sick Man of Asia. Peking noemt dat artikel, dat al ruim twee weken geleden werd gepubliceerd, racistisch. Volgens een woordvoerder haalt het alle inspanningen van de regering en het Chinese volk in de strijd tegen het coronavirus, dat in China is uitgebroken, door het slijk.

De journalisten die moeten vertrekken zijn twee Amerikanen en een Australiër. Ze waren niet bij het bewuste stuk betrokken; dat was geschreven door een columnist in de VS.