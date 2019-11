Meer geheime documenten gelekt over 'herscholingskampen' voor Oeigoeren

De Chinese regering is steeds blijven beweren dat de kampen in de westelijke regio Xinjiang vrijwillige herscholingskampen zijn, waar trainingen worden aangeboden. Maar uit gelekte geheime documenten van de Chinese overheid zelf blijkt dat mensen daar opgesloten zitten en dat de bewoners er gedwongen worden 'heropgevoed'.

De documenten van de communistische partij zijn afkomstig van een afdeling die is belast met de beveiliging van de regio. Ze werden gelekt naar een groep journalisten. Een week geleden lekten al zeker 400 pagina's uit over de onderdrukking van de Oeigoeren, en vandaag kwamen er opnieuw documenten bij.

Videotoezicht

Uit deze nieuwe documenten blijkt hoe de regering de detentiekampen heeft opgezet waar meer dan een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden. Ook wordt duidelijk welke strategieën worden toegepast om de mensen op te sluiten voordat ze 'misstappen' begaan en hoe ze in de kampen in de gaten worden gehouden.

In de tekst staan aanwijzingen als "bestraf fout gedrag", "draag zorg voor een volledige dekking van het videotoezicht in de klassen en de slaapzalen, zonder dode hoeken" en "stel disciplinaire eisen aan opstaan, appèl, wassen, naar het toilet gaan, eten, studeren, slapen, de deur sluiten, etc."

Onderdrukking

China drukt de laatste jaren elk mogelijk begin van verzet onder de Oeigoeren keihard de kop in, na een aantal aanslagen, onder meer op het Tiananmenplein in Peking.

De documenten hebben vooral betekenis door het feit dat ze gelekt zijn vanuit het Chinese machtsapparaat. In de woorden van persbureau AP: in de documenten bevestigt de regering van China zélf wat al bekend was over de kampen uit de getuigenissen van tientallen Oeigoeren en anderen, van satellietbeelden en uit bezoeken aan de regio door journalisten.