Peiling: boeren klaar met politiek, deel wel bereid tot stikstofmaatregelen

Veehouders zeggen het vertrouwen in politici en besturen te hebben verloren, en vinden dat ze genoeg hebben gedaan in de stikstofcrisis. Maar een deel van hen is wel bereid om zelf stikstofmaatregelen te nemen, blijkt uit een peiling van Boerderij en EenVandaag onder ruim 1400 veehouders.

Twee derde van de boeren zegt bereid te zijn over te stappen op voer waarin minder eiwit zit. Ook willen de meeste boeren nadenken over het verkopen of 'verleasen' van stikstofruimte aan anderen. De helft van de boeren zegt na te willen denken over kringlooplandbouw, al weet driekwart van de boeren niet wat dit precies is en wat het kabinet van hen verwacht.

De veehouders die vlakbij een natuurgebied hun bedrijf hebben zijn verdeeld over het laten uitkopen van hun bedrijf. Een derde van hen zegt misschien bereid te zijn om zich vrijwillig uit te laten kopen, 15 procent is daar zeker van, als daar tenminste een eerlijke vergoeding voor komt. De helft van de veehouders in de buurt van natuurgebieden ziet er niets in.

Weinig vertrouwen in LTO en politiek

Uit de peiling van Boerderij en EenVandaag blijkt verder dat veehouders weinig vertrouwen hebben in Land- en Tuinbouworganisatie LTO. Een minderheid van 38 procent steunt de organisatie nog. Er is fors meer (85 procent) vertrouwen in het LandbouwCollectief, een samenwerkingsverband tussen diverse boerenorganisaties. Ook Agractie (79 procent) en het Farmers Defence Force (69 procent) worden door een meerderheid van de boeren vertrouwd.

In de politiek zeggen veehouders amper vertrouwen te hebben. Premier Rutte, landbouwminister Schouten en het kabinet hebben nog het vertrouwen van twee op de tien boeren. Ook provinciale politici hoeven niet te rekenen op veel sympathie van de veehouders. Een kwart van hen vertrouwt die nog. Vooral in Groningen, Zuid-Holland en Noord-Brabant is de steun laag, in Friesland, Drenthe en Limburg is er iets meer vertrouwen.

Twee derde van de veehouders vindt publieksonvriendelijke acties geoorloofd. Ook meent 39 procent van de ondervraagde veehouders dat intimidatie van politici en autoriteiten moet kunnen om invloed uit te oefenen op het stikstofbeleid. 45 procent vindt dat niet kunnen.

Steun van publiek neemt af

Uit de resultaten van het EenVandaag Opiniepanel blijkt tegelijkertijd dat het publiek, dus niet de veehouders, steeds minder steun heeft voor de boerenprotesten. Bij de eerdere acties had nog 89 procent van de ondervraagden begrip voor de boerenacties, nu is dat gedaald tot 49 procent.