Telefoonnummer van 100 nep-helpdesks ingetrokken

Bij elkaar honderd nummers zijn de afgelopen tijd ingetrokken, omdat ze gebruikt werden door criminelen die zich voordeden als helpdesk. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ze samen met telecomaanbieders afgepakt. Slachtoffers van de oplichters verloren tot duizenden euro's.

Ze werden soms uit het niets gebeld, in het Engels, met de mededeling dat ze een probleem hadden met programma's op hun computer. Vervolgens doen de criminelen alsof ze helpen met het oplossen van de 'moeilijkheden', terwijl ze het slachtoffer in werkelijkheid proberen een programma te laten installeren waarmee ze van een afstand kunnen inloggen op zijn computer. Als dat lukt, kunnen ze daarmee geld van zijn bankrekening halen.

Ook adverteren de oplichters met nummers op internet voor hulp bij problemen met bijvoorbeeld Microsoft, Outlook of McAfee. Wie belt komt niet bij een helpdesk terecht, maar wordt op vergelijkbare wijze geprobeerd geld afhandig te maken.

Buitenlandse beller

De desks hebben weliswaar een Nederlands netnummer, maar in werkelijkheid komen bellers uit bij een callcenter in het buitenland, vaak India. Dat is ook waarom degene aan de andere kant Engels spreekt.

De ACM noemt de fraude via nep-helpdesks een maatschappelijk probleem. "Het leidt tot schade voor consumenten, waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt." Ze werkt in de aanpak ook samen met het Openbaar Ministerie en de politie.

Volgens het OM zijn afgelopen jaar duizenden mensen in Nederland voor bij elkaar 3 miljoen euro opgelicht. Overigens kan de toezichthouder alleen optreden tegen Nederlandse nummers. Over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

Invallen in India

Eind 2018 werden meer dan vijftig mensen opgepakt in India na een melding van Microsoft over criminele bellers. Op tientallen plekken werden invallen gedaan.

Niet alle oplichters kunnen worden opgepakt. De politie en het OM zijn in overleg met buitenlandse autoriteiten om meer criminelen daar aan te pakken.