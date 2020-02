Weert legt verzoek COA naast zich neer en sluit azc

Het asielzoekerscentrum in Weert gaat in september definitief dicht. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had verzocht om het azc langer open te houden. Op dat verzoek gaat de gemeente niet in.

De afspraak met het COA was dat de gemeente Weert vijf jaar lang duizend asielzoekers zou opvangen. Op 15 september loopt die periode af. "Afspraak is afspraak", zei burgemeester Jos Heijmans een klein jaar geleden al bij 1Limburg.

Het COA is naarstig op zoek naar 1800 extra opvangplekken, schreef staatssecretaris Broekers-Knol vorige week aan de Tweede Kamer. Op dit moment zitten er ruim 27.000 mensen in een azc. De laatste tijd komen er weer iets meer asielzoekers naar Nederland.

Azc Musselkanaal weer open

De belangrijkste oorzaak is dat asielaanvragen niet altijd binnen de vastgestelde tijd worden afgehandeld. Daardoor zitten mensen er soms langer dan nodig. Ook stokt de doorstroming: wie een verblijfsvergunning heeft, kan vaak niet naar een gewoon huis. Dat komt door de krapte op de woningmarkt.

Er zijn ook gemeentes die wel ingaan op het verzoek van het COA. Zo wordt het asielzoekerscentrum in Musselkanaal (bij Stadskanaal) nog voor de zomer heropend. Maar Weert houdt voet bij stuk. "Het college laat weten begrip te hebben voor de situatie en begrijpt dat het COA deze vraag aan de gemeente Weert stelt", aldus het college van burgemeester en wethouders in een gisteravond uitgegeven verklaring. "Desondanks is het college van mening dat er niet teruggekomen moet worden op het eerder genomen besluit."