Opvarenden cruiseschip Diamond Princess vanaf nu van boord

In de Japanse haven Yokohama is de evacuatie begonnen van een eerste groep van 500 passagiers van het cruiseschip Diamond Princess. Daar zaten sinds begin februari zo'n 3700 mensen, onder wie enkele Nederlanders, in quarantaine vanwege de uitbraak aan boord van het coronavirus. Volgens officiële cijfers zijn ruim 540 opvarenden besmet geraakt. Alle passagiers zijn getest; degenen die niet ziek zijn mogen het schip vanaf nu dus verlaten.

Dat gebeurt in kleine groepen en het gaat tot vrijdag duren. Het gaat in totaal om zo'n 2000 mensen. Sommigen moeten nog wachten voor ze van boord kunnen omdat het tijd kost om de testresultaten te verwerken. Degenen die rechtstreeks contact hebben gehad met een patiënt moeten nog twee weken in quarantaine blijven.

Er is veel kritiek op het besluit om het schip met al zijn opvarenden twee weken in quarantaine te houden. Ondanks de isolatie zijn er dus toch honderden mensen besmet geraakt. De bron lijkt een passagier te zijn die nadat hij in Hongkong van boord was gegaan het virus onder de leden bleek te hebben.

De Diamond Princess is de plek met de meeste besmettingen door het coronavirus buiten China. Eerder haalden de VS en Zuid-Korea al mensen van het schip. Die moeten na hun terugkeer allemaal nog twee weken in quarantaine. Ook Australië, Hongkong en Canada halen de komende dagen mensen op.

In China zelf zijn er de afgelopen dagen telkens minder dan 2000 gevallen bij gekomen. Over de hele wereld zijn nu ruim 75.000 mensen besmet, van wie meer dan 74.000 in China. Daar zijn nu 2004 patiënten overleden aan de gevolgen van een besmetting. Wereldwijd zijn dat er 2011.