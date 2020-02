Oud malariamedicijn lijkt te werken tegen gevolgen coronavirus

Een malariamedicijn dat al sinds de jaren 30 op de markt is, lijkt effectief tegen de ziekteverschijnselen die het nieuwe coronavirus veroorzaakt.

Chinese onderzoekers gaven meer dan honderd patiënten in tien ziekenhuizen in China een behandeling met het middel chloroquine. Die knapten sneller op dan patiënten die het anti-malariamiddel niet kregen. Zo nam hun koorts vaker af en verbeterde hun longfunctie meer. Bovendien waren er geen bijwerkingen, schrijft staatspersbureau Xinhua.

Dat chloroquine werkt tegen coronavirussen werd in 2004 al ontdekt door Belgische onderzoekers. Dat was vlak na de SARS-epidemie. SARS is ook een coronavirus. Tijdens laboratoriumonderzoek bleek het middel antiviraal te werken, maar een studie op mensen is toen niet uitgevoerd omdat er geen SARS-patiënten meer waren.

Goedkoop en makkelijk te maken

Volgens hoogleraar Marc Van Ranst (KU Leuven) is chloroquine eenvoudig in grote hoeveelheden te produceren. "We hopen dat chloroquine, mede omdat het erg goedkoop is, wereldwijd een impact kan hebben op de antivirale behandeling van patiënten met dit nieuwe coronavirus."

De Chinese onderzoekers hopen dat het medicijn wordt opgenomen in de behandelprotocollen en dat meer patiënten de experimentele behandeling krijgen.

Uit een grote studie, die eerder vandaag verscheen, blijkt dat in een klein deel van de corona-gevallen de toestand van de zieken ernstig of kritiek is. Het sterftepercentage ligt op 2,3 procent. Voor vier van de vijf patiënten verloopt de ziekte mild.