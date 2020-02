Halsema is voor prostitutiehotel om overlast op Wallen tegen te gaan

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stuurt aan op ingrijpende veranderingen voor sekswerk in de stad, meldt AT5. Ze ziet veel in een 'erotisch centrum' of een 'prostitutiehotel'. In het Wallen-gebied, waar nu veel sekswerkers zitten, is veel overlast.

Een nieuwe locatie moet niet op een afgelegen plek komen, zodat goed toezicht mogelijk blijft en bezoekers en sekswerkers er makkelijk kunnen komen. "Sekswerk is een normaal beroep, het is niet de bedoeling om sekswerk uit de stad te verdrijven", schrijft de gemeente in een bericht aan de inwoners.

De gemeenteraad moet uiteindelijk een keuze maken. Het is de bedoeling dat dat komende zomer gebeurt, meldt NH Nieuws.

Met betrokkenen in gesprek

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen maanden gepraat met sekswerkers, exploitanten en andere betrokkenen uit de prostitutiebranche over de toekomst van de raamprostitutie. Er zijn meerdere varianten bekeken en besproken en het erotisch centrum en prostitutiehotel lijken de meeste voordelen en minste nadelen te hebben, zegt de gemeente.

De gemeente wil dat de raamprostitutie er anders uit gaat zien vanwege de drukte in de stad en respectloos gedrag van bezoekers tegenover de sekswerkers en mensen die in de buurt wonen. Daarnaast wil de hoofdstad misstanden in de raamprostitutie tegengaan. Ook de groei van prostitutie zonder vergunning speelt mee. Uiteindelijk hoopt de gemeente te bereiken dat de stad veiliger wordt, minder crimineel, minder druk en dat er minder overlast is.

Bij een erotisch centrum gaat het om een gebouw van meerdere verdiepingen. Bezoekers zouden niet alleen bij sekswerkers langs kunnen gaan, maar ook gebruik kunnen maken van horeca, een kapper, een beautysalon en een zonnestudio. Mogelijk komt er ook een seksclub en/of sekstheater. Deze variant is volgens de gemeente ook interessant voor mensen die niet naar sekswerkers toe willen. De gemeente verwacht dat zo'n erotisch centrum allerlei groepen mensen aantrekt.

Prostitutiehotel

Een andere optie, waar ook over is gesproken, is een prostitutiehotel. In de kamers kunnen sekswerkers klanten ontvangen, ook als die via internet hebben geboekt. Zo'n hotel lijkt op de huidige raamprostitutie, behalve dat er een grotere drempel is om te kijken naar de sekswerkers. Mensen moeten namelijk echt een gebouw in.

Wat er gebeurt met de sekswerkers op de Wallen is nog niet duidelijk. Een van de opties is dat ze worden uitgekocht.

De burgemeester maakte eerder al duidelijk dat ze vindt dat het huidige prostitutiebeleid op en rond de Wallen anders moet. Ze kondigde ook al aan dat een prostitutiehotel een mogelijkheid was, maar nu is aan de ideeën meer vorm gegeven.