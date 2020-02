Kabinet wil einde aan hersteloperaties maagdenvlies en erkenning kindhuwelijken

Het kabinet wil dat er in Nederland niet langer operaties worden uitgevoerd om het maagdenvlies bij vrouwen en meisjes te herstellen. Volgens het kabinet vallen dergelijke operaties onder schadelijke praktijken, die niet passen bij de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

De beroepsvereniging van gynaecologen heeft zijn standpunt over deze hersteloperaties al aangepast. Uiterlijk 1 juni moeten de plastische en cosmetische chirurgen hetzelfde hebben gedaan. Worden de ingrepen daarna nog steeds uitgevoerd, dan zal het kabinet een wettelijk verbod overwegen, schrijven de ministers De Jonge en Dekker (Volksgezondheid en Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer.

Sociale uitsluiting

In gemeenschappen waarin de familie-eer een belangrijke plaats inneemt, verwachten ouders soms dat de maagdelijkheid van vrouwen in stand blijft tot de huwelijksnacht. Zo niet, dan kan dat leiden tot roddels over het gedrag van de vrouw en tot sociale uitsluiting.

Precieze cijfers zijn er niet, maar vermoedelijk informeren elk jaar duizenden vrouwen in Nederland naar de mogelijkheid van een ingreep, waardoor ze tijdens de huwelijksnacht zeker zullen 'bloeden'. Waarschijnlijk laten enkele honderden vrouwen zich ook daadwerkelijk behandelen.

Veel artsen hebben al bezwaar tegen het uitvoeren van dergelijke operaties, omdat het maagdenvlies feitelijk niet bestaat en een hersteloperatie dus niet aan de orde is.

Kindhuwelijken

Het kabinet gaat in de wet verankeren dat kindhuwelijken die in het buitenland gesloten zijn, in Nederland niet meer erkend worden. Nu worden zulke huwelijken erkend en ingeschreven in de burgerlijke stand, als beide partners meerderjarig zijn geworden, maar daar wil het kabinet dus vanaf. Wel moet nog nader worden onderzocht hoe dat geregeld moet worden.

Vorig jaar antwoordde minister Dekker nog op vragen van GroenLinks dat erkenning van kindhuwelijken in lijn is met een internationaal verdrag, dat zogeheten 'hinkende huwelijken' moet voorkomen. Als een huwelijk in het ene land wel rechtsgeldig is, en in het andere land niet, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de echtgenoten en eventuele kinderen.

Dekker wilde toen nog niet zo ver gaan om kindhuwelijken niet meer te erkennen, ook omdat het dan veel moeilijker zou worden voor vrouwen om hun man te verlaten. Als ze in Nederland niet officieel getrouwd is, kan de vrouw ook geen scheiding aanvragen, was toen zijn redenering.