Arrestaties voor drugshandel via dark web

De politie heeft twee Nederlanders opgepakt die via het dark web zouden handelen in drugs. De mannen komen uit Voorburg en Pijnacker. Het duo handelde volgens justitie in "vrijwel alle te bedenken soorten drugs, van amfetamine, xtc, cocaïne en hasj tot ketamine." Bij onderzoek in een loods werden grote hoeveelheden drugs gevonden.

De verdachten zouden zeker 1300 bestellingen hebben verstuurd. Hun klanten zaten over de hele wereld. Volgens het Openbaar Ministerie organiseerde de 40-jarige man uit Voorburg de verkoop via het dark web, het verborgen deel van internet.

De 38-jarige man uit Pijnacker maakte de bestellingen verzendklaar en deed ze op de post, in België en voornamelijk in Duitsland. Hij is in Duitsland opgepakt en wordt daar berecht. De man uit Voorburg is inmiddels in Nederland voorgeleid en blijft veertien dagen langer vastzitten.

Het onderzoek naar de online drugshandel begon in Frankfurt. Vorig jaar mei werd Nederland erbij betrokken. Volgens justitie is met de aanhoudingen een belangrijke leverancier van drugs via het dark web aangepakt.