Katwijk en provincie willen nu snel 5000 woningen op vliegveld Valkenburg

Op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg komen zo snel mogelijk ten minste 5000 woningen. De gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland zijn het daarover eens geworden.

Twee weken geleden dreigde het kabinet om Katwijk een aanwijzing te geven. Dat zou inhouden dat de provincie de opdracht zou krijgen om het voortouw te nemen.

De Tweede Kamer vindt dat Katwijk, maar ook de nabijgelegen gemeente Wassenaar, te lang deed over het opstellen van een bestemmingsplan, terwijl de woningnood groot is.

Marinevliegveld Katwijk sloot in 2006. Het is nu vooral bekend van de musical Soldaat van Oranje, die er al jaren wordt opgevoerd.

Betaalbare woningen

Het was steeds de bedoeling dat er minimaal 5000 woningen zouden worden gebouwd, maar 14 jaar later ligt er nog steeds geen plan. Volgens de Tweede Kamer komt dat doordat Katwijk te veel eisen had.

Gisteren hebben de partijen een afspraak op papier gemaakt: ze willen door de bouw op 'Valkenburg' nu snel het aantal betaalbare woningen voor mensen met een laag middeninkomen vergroten.

Vanmorgen kwamen het CDA en D66 met het plan om een grote woonwijk met 25.000 woningen te bouwen bij Almere. Daar moet dan ook een snelle metroverbinding met Amsterdam komen.