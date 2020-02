CDA en D66 willen grote nieuwe woonwijk met metro in Almere

De regeringspartijen CDA en D66 willen investeren in een grote, nieuwe woonwijk bij Almere, met 25.000 woningen en een snelle metroverbinding met Amsterdam. Het geld moet deels komen uit het nog op te richten investeringsfonds van het kabinet.

Er liggen al jaren plannen om te gaan bouwen in het gebied Almere Pampus. Eerder is besloten om daar in 2025 nog eens naar te kijken. CDA en D66 willen dat nu dit nu al gaat gebeuren, in het laatste jaar van dit kabinet.

D66-leider Jetten wees in het NOS Radio 1 Journaal op het grote woningtekort voor met name mensen met een middeninkomen. Hij wil dat er vooral betaalbare huur- en koopwoningen komen voor 50.000 tot 60.000 mensen.

Volgens Jetten is Almere Pampus ideaal voor het plan. "Het is een prachtig gebied aan het IJmeer, met zicht op Amsterdam. Er zijn weinig plekken in Nederland waar we zo groots kunnen denken. En het gebied ligt klaar om ontwikkeld te worden."