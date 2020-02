Bomenkap voor Tesla-fabriek stilgelegd, waarschuwing voor 'catastrofale' gevolgen

Maar volgens minister Altmaier van Economische Zaken kan Duitsland met het project juist aantonen dat economie en ecologie niet tegengesteld zijn. Hij wil dan ook dat de fabriek zo snel mogelijk wordt opgeleverd. "De bouw van de Tesla-autofabriek is van groot belang voor de bescherming van het klimaat", zei hij. Ook noemt Altmaier de fabriek "een van de belangrijkste industriële complexen die in de deelstaat Brandenburg komen sinds lange tijd".

Politici, economen en werkgevers waarschuwen dat zowel de economie als het imago van Duitsland schade kunnen oplopen door het opschorten van de bouw. "Het falen van Tesla zou een fataal signaal zijn, niet alleen voor Duitse bedrijven, maar ook voor internationale investeerders" waarschuwt Marcel Fratzscher, president van het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek.

Duizenden banen

Het te bouwen complex in Grünheide, vlak bij Berlijn, zou de eerste grote fabriek van Tesla in Europa worden. Tesla heeft al wel fabrieken in China en in de Verenigde Staten. In Nederland heeft Tesla een groot distributiecentrum in Tilburg.

Met de komst van de fabriek zijn duizenden banen gemoeid. Bovendien investeert het Amerikaanse bedrijf miljarden om te zorgen dat er zo snel mogelijk 500.000 elektrische auto's per jaar van de band rollen. Als alles volgens plan loopt, rollen de eerste Tesla's (model Y) en accu's in de zomer van 2021 van de band.

De tijd dringt voor Tesla, omdat de bomen voor het begin van het broedseizoen moeten worden gekapt, zodat er geen nesten van broedende vogels worden vernietigd. Lukt dat niet op tijd, dan kunnen de werkzaamheden pas in de herfst weer worden hervat en loopt de bouw maanden vertraging op.