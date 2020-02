Kamer voor recht kinderdagverblijf om ongevaccineerd kind te weigeren

Kinderopvangcentra krijgen het recht om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer vanmiddag zal instemmen met een voorstel van D66 daarvoor.

De partij heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het plan. Zo is er een uitzondering gemaakt voor kinderen die geen vaccinatie kunnen verdragen, bijvoorbeeld omdat ze allergisch zijn.

Daardoor is de PvdA nu ook voor. Behalve D66 steunt de VVD het voorstel zeker. Ook de PVV lijkt voor te zullen stemmen. Daarmee is er een meerderheid.

Een aantal artsen is kritisch over het voorstel. Zij vrezen dat veel ongevaccineerde kinderen bij elkaar komen in kinderdagverblijven waar geen vaccinatie-eis geldt.

Mazelen

In oktober bleek dat de staatssecretarissen Blokhuis (Volksgezondheid) en Van Ark (Sociale Zaken) nog niet over willen gaan tot een vaccinatieplicht. Ze sloten zich aan bij een advies van de commissie-Vermeij, die stelde dat er pas een verplichting moet komen als de vaccinatiegraad verder daalt.

Op dat moment lag het percentage gevaccineerde kinderen op 90,2 procent. Voor mazelen, waar de discussie zich vooral op toespitst, was dat 92,9 procent. Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert een percentage van 95.