Meer inentingen tegen bof, mazelen, rode hond en baarmoederhalskanker

Het aantal baby's dat wordt ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond is vorig jaar licht gestegen. Ook zijn er duidelijk meer meisjes ingeënt tegen baarmoederhalskanker. Dat meldt het RIVM op basis van voorlopige cijfers; staatssecretaris Blokhuis heeft de bevindingen naar de Tweede Kamer gestuurd.

De laatste jaren was de inenting van baby's tegen bof, mazelen en rode hond juist gedaald, maar die trend is nu dus gekeerd. Programmamanager Van Vliet van het RIVM zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de vaccinatiegraad vorig jaar rond de 94 procent lag. Een jaar eerder was het een kleine 93 procent.

Wanneer meer dan 95 procent van de kinderen wordt ingeënt, is de kans op besmettingen vrijwel nul, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.

72 procent van de meisjes die vorig jaar 13 werden, heeft zich laten inenten tegen het HPV-virus, dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 59. De inentingsgraad voor andere ziekten blijft stabiel.

Voorlichting en communicatie

Blokhuis vindt dat de cijfers nog beter moeten, maar hij beschouwt de stijging als "een belangrijk signaal dat we de goede kant opgaan". Hij benadrukt dat er veel aandacht is besteed aan betere voorlichting en communicatie. De afgelopen jaren was er veel onrust over diverse inentingen en in de Tweede Kamer gingen stemmen op om bepaalde vaccinaties verplicht te stellen.

De staatssecretaris stelde vorig jaar een "vaccinatie-alliantie in". Met dat samenwerkingsverband wil Blokhuis de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren verhogen. Een groep ouders denkt dat inenten gevaarlijk is, maar de staatssecretaris zei vorig jaar dat hij iets wil doen tegen de "flauwekul-argumenten".

De afgelopen twee jaar werd voor kinderen inenting tegen meningokokken aan het rijksvaccinatieprogramma toegevoegd. Volgens het RIVM heeft dat ertoe geleid dat er na jaren van stijging minder ziektegevallen waren.