Zuckerberg weet Brussel niet te overtuigen met roep om regulering Facebook

De Europese Commissie is niet onder de indruk van het charmeoffensief van Facebook-topman Mark Zuckerberg. Hij kwam gisteren, als onderdeel van een korte Europese tour, in Brussel op bezoek.

Leden van de commissie waren na afloop van de ontmoetingen uitgesproken kritisch over zijn verzoek om Facebook te reguleren, schrijven Politico en de Financial Times. "Ik zei dat als je zo'n belangrijke positie hebt, je rekening moet houden met je rol in de maatschappij en in de economie en niet moet wachten op overheden om je te vertellen wat je hebt te doen", zei Thierry Breton, Eurocommissaris voor de interne markten.

Verantwoordelijkheid wegduwen

Ook Vera Jourova, Eurocommissaris voor justitie, kwam kritisch uit haar bespreking met Zuckerberg. "Facebook kan niet alle verantwoordelijkheid wegduwen." Volgens haar moeten Facebook en Zuckerberg de vraag beantwoorden wie ze willen zijn als bedrijf en welke waarden worden vertegenwoordigd.

Op de ochtend van zijn Brusselse bezoek stond in de Financial Times een opiniestuk van de topman, waarin Zuckerberg het belang van regulering benadrukte. Zijn concern publiceerde later op de dag een white paper waarin de visie verder werd uitgewerkt.

Vorig jaar al, in The Washington Post, benoemde hij vier terreinen die volgens hem rijp zijn voor nieuwe regels: het modereren van content, politieke advertenties, privacy en dataportabiliteit (de mogelijkheid om je data mee te nemen van de ene naar de andere dienst).

Over die suggesties is Breton niet te spreken; hij noemt ze onvoldoende. Ook wijst de commissaris erop dat in het document niets staat over de marktdominantie van Facebook, een belangrijk onderwerp in Brussel.

Verkennend onderzoek machtsmisbruik

Zuckerberg sprak verder met Margrethe Vestager, de machtigste vrouw binnen de commissie als het gaat om digitale zaken. Hoe zij op het bezoek terugkijkt is onbekend. Haar woordvoerder meldt alleen dat ze een "goed gesprek hadden over actuele onderwerpen in de digitale sector".

Vestager is degene die Google de afgelopen jaren ruim 8 miljard euro aan boetes oplegde wegens machtsmisbruik. Inmiddels loopt er ook een verkennend onderzoek naar Facebook.

In hoeverre steun van Zuckerberg voor het hervormen van belastingregels de revue is gepasseerd, is onduidelijk. De plannen, die nog niet af zijn, moeten ertoe leiden dat multinationals als Facebook in Europa meer belasting gaat betalen.