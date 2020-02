Scouting VS vraagt faillissement aan na beschuldigingen seksueel misbruik

De belangrijkste scoutingorganisatie van de Verenigde Staten, Boy Scouts of America (BSA), vraagt faillissement aan. De organisatie wordt hiertoe gedwongen door de juridische kosten na beschuldigingen van seksueel misbruik.

Het gaat in dit geval om een zogenoemd 'chapter 11'-faillissement. Dat is bedoeld voor organisaties die nog voldoende vermogen hebben, maar failliet dreigen te gaan vanwege schadeclaims. Voorwaarde is dat ze een schikking treffen met de slachtoffers.

The New York Times onthulde onlangs dat er op het hoofdkwartier van de BSA in Texas documenten zijn opgedoken met daarin duizenden beschuldigingen van seksueel misbruik. Het gaat met name om gevallen uit de jaren 70.

Fonds voor compensatie slachtoffers

De BSA geeft toe dat er in het verleden misstanden zijn geweest. De organisatie schrijft in een persbericht dat het een fonds wil oprichten om de slachtoffers te compenseren en om de activiteiten van de scouting in de toekomst voort te kunnen ze zetten. Slachtoffers worden opgeroepen om zich te melden.

De BSA is al ruim honderd jaar een begrip in de Verenigde Staten. De organisatie heeft op dit moment ruim 2 miljoen leden. Dat aantal is in de afgelopen jaren flink afgenomen. De mormoonse kerk bracht veel leden aan, maar daar zijn ze mee gestopt omdat ze het niet eens zijn met de liberale koers van de scouting.

Zo besloot de BSA in 2013 om ook homo's en transgenders toe te laten tot de leiding. Ook zijn er sinds 2018 meisjes welkom. Dat was voor de mormoonse kerk de spreekwoordelijke druppel.