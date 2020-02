Coronavirus raakt economieën, dodental in China boven 1800

Ook de Japanse economie wordt geraakt. "Veel Japanse bedrijven hebben fabrieken in China, die liggen nu stil", zei correspondent Kjeld Duits onlangs in radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Bovendien zijn veel Japanse bedrijven erg afhankelijk van Chinese leveranciers."

Ook in de toerismesector is de impact enorm: "27 procent van de toeristen die Japan bezoeken, komt uit China. Restaurants op toeristische plekken in Tokio en Kyoto melden dat ze tot 70 procent minder klanten hebben dan gewoonlijk. Japan zou door dit virus in de eerste drie maanden van het jaar 1,2 miljard euro aan toeristeninkomsten kunnen verliezen."

'Tekort aan antibiotica'

China is een spil in de toevoerketens van veel industrieën. De lobbyclub voor Europese bedrijven in China waarschuwt voor een wereldwijd tekort aan antibiotica. Volgens voorzitter Jörg Wuttke zijn er ook problemen in de ketens van de auto-industrie en dreigt bij veel bedrijven een tekort aan verpakkingsmateriaal uit China.

Technologiebedrijf Apple hield al rekening met slechtere resultaten omdat het veel van zijn producten laat maken in China. De productielocaties in het land worden inmiddels weer geopend, maar dat gaat langzamer dan verwacht.