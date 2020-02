Nederlanders Westerdam moeten nog paar dagen blijven: 'Hoe komen we ooit weg?'

De mensen die vastzitten op het cruiseschip de Westerdam voor de Cambodjaanse kust moeten daar nog een aantal dagen blijven, meldt de Holland America Line. Onder hen zijn tientallen Nederlanders.

Alle 255 passagiers die nog aan boord zijn, zijn getest op het coronavirus. Zodra blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken.

De passagiers mogen de Westerdam niet verlaten omdat een ex-opvarende, een 83-jarige Amerikaanse vrouw, het coronavirus heeft. Dat werd bij haar opgemerkt in Maleisië.

Eerder mocht het schip nergens afmeren. Toen Cambodja de Westerdam toeliet, werd gedacht dat alle passagiers gezond waren en mochten mensen het schip verlaten. Vervolgens rezen er vermoedens over de besmetting van de Amerikaanse, waarop dat besluit werd teruggedraaid.

Op de Westerdam zaten in totaal 91 Nederlanders. 29 van hen zitten nu nog op het schip en 26 in een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De rest is al in Nederland of elders.

'Veel onzekerheid'

"Er is veel onzekerheid, want hoe komen we hier ooit weg?", vraagt Marian Veringmeijer zich af. De passagier, die zich via het CDA bij de NOS meldde, wil graag meer duidelijkheid van de Nederlandse overheid.

"Het is lastig om weg te komen, omdat vliegvelden in Kuala Lumpur, Singapore en Bangkok geen passagiers van de Westerdam toelaten", zei Veringmeijer in Nieuws en Co. "Daarom roep ik de Nederlandse overheid op ons weg te halen met een rechtstreekse vlucht."

De verantwoordelijkheid voor de terugreis ligt bij de reder, meldt Buitenlandse Zaken. Volgens het ministerie is er contact met de Nederlanders op het schip.

Whatsappgroepen

In Phnom Penh is verder diplomaat Billy Barnaart beschikbaar voor de mensen in het hotel, staat in een brief van de Nederlandse ambassadeur in Thailand. "De honorair consul uit Siem Reap, Godie van de Paal, is in Sihanoukville, en zal aan boord komen zodra de Cambodjaanse autoriteiten de testen hebben afgerond, en weer mensen kunnen worden toegelaten op het schip."

Beide honorair consuls hebben whatsappgroepen aangemaakt om de Nederlanders op de hoogte te houden. De GGD probeert de teruggereisde Nederlandse passagiers te benaderen.

Het CDA vindt desalniettemin dat de coördinatie van Buitenlandse Zaken beter moet. "Wij willen weten: wanneer kunnen de Nederlanders naar huis en ook op welke manier, om ook te voorkomen dat er besmettingsgevaar is", zegt CDA-Kamerlid Anne Kuik. Vragen om een evacuatievlucht vindt zij te vroeg.