Nederlanders vast op cruiseschip Westerdam: 'We hebben behoorlijk spijt'

Toch begint de frustratie over de onzekerheid toe te nemen. "Er is een aantal passagiers dat het allemaal geen probleem vindt. Maar er zijn ook veel mensen die zo snel mogelijk naar huis willen." Omdat nog steeds niet duidelijk is in welke haven de Westerdam kan aanmeren, en wanneer, is het plannen van de terugreis onmogelijk. "Maar de HAL doet er alles aan. Onze onkosten worden gewoon vergoed."

Rond 10.30 uur Nederlandse tijd voer de Westerdam rond de zuidpunt van Vietnam, op weg naar de Thaise hoofdstad Bangkok. Voorlopig houdt het schip koers. "Dit is onze tiende cruise, lang op zee zitten is ons niet vreemd", zegt Knibbe. "Maar dat was niet de bedoeling van deze reis."