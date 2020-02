Portugese OM onderzoekt racisme tegen Porto-spits Maréga

Het Portugese Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar racisme bij de voetbalwedstrijd tussen Vitória Guimarães en FC Porto. De Malinese Porto-spits Moussa Maréga liep gisteren uit protest het veld af vanwege aanhoudende racistische geluiden.

Nadat hij een doelpunt had gemaakt voor Porto wees Maréga naar zijn huid, vanwege de oerwoudgeluiden en discriminerende kreten die al de hele tijd uit het publiek van de tegenstander kwamen. Daarop gooiden toeschouwers stoeltjes naar hem en zijn ploeggenoten.

De spits zette een van die stoeltjes op zijn hoofd, waarna hij van de scheidsrechter een gele kaart kreeg. Maréga werd daar zo kwaad over dat hij van het veld liep. Teamgenoten probeerden hem nog, zonder succes, tegen te houden. Porto speelde de wedstrijd uit met een wisselspeler en won met 2-1.

Duizenden euro's boete

De politie heeft de daders nog niet geïdentificeerd. Het is niet mogelijk geweest om zo snel de videobeelden van de volle tribune te analyseren. De Portugese krant Publico meldt dat de daders, zodra ze bekend zijn, door de politie naar "de bevoegde gerechtelijke instanties" zullen worden gebracht.

Volgens de krant heeft justitie in Portugal sinds de invoering van een nieuwe wet tegen racisme in 2017 negen gelijksoortige gevallen behandeld. In zes gevallen leidde dat tot een boete van 1000 tot 10.000 euro.

"Dit zijn geen fans"

In de hele voetbalwereld is met afschuw gereageerd op het incident. De Portugese premier Costa noemde het racisme onacceptabel en drong er bij de politie en de voetbalbond op aan om de verantwoordelijken streng te straffen.

Ruud Gullit zei in Berlijn, waar de jaarlijkse Laureus-sportonderscheidingen worden uitgereikt, dat de medespelers van Maréga hem hadden moeten beschermen en het voor hem hadden moeten opnemen, in plaats van te proberen hem tegen te houden toen hij het veld verliet.

Ook hadden de officials volgens Gullit kunnen ingrijpen. Verder sprak hij zijn teleurstelling uit over de aanhangers van Vitória Guimarães. "Met het maken van apengeluiden overschrijd je een grens. Dit zijn geen fans."