OM komt onder scherper toezicht

Er komt intensiever en scherper toezicht op het Openbaar Ministerie. Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer.

De Kamer had om het scherpere toezicht gevraagd nadat de top van het OM in opspraak was gekomen na integriteitsschendingen en het verzwijgen van een relatie tussen twee hoofdofficieren. De top van het OM was op de hoogte van de relatie, maar greep niet in.

Een onderzoekscommissie concludeerde dat het niet om incidenten ging en adviseerde onder meer dat het ethisch leiderschap bij het Openbaar Ministerie moet worden versterkt.

Te weinig zicht

Omdat het Openbaar Ministerie een onafhankelijke instantie is, kan de inspectie Justitie en Veiligheid geen oordeel vellen of aanbevelingen doen over het handelen van het orgaan. Volgens de Kamer is er daardoor te weinig zicht op juist die onafhankelijkheid, en kan niet beoordeeld worden of incidenten goed worden afgehandeld.

De procureur van de Hoge Raad was vorig jaar al door de minister gevraagd om op het werk van het OM toe te zien, nu wordt dat toezicht dus verscherpt.

Bovendien is het de bedoeling dat er "met grotere regelmaat" met de minister over kwesties die om onderzoek vragen wordt overlegd. "Dit in het licht van de politieke verantwoordelijkheid die ik draag voor het OM, daarbij uiteraard de zelfstandigheid van het OM respecterend", aldus minister Grapperhaus.