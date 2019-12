Openbaar Ministerie ontslaat twee voormalig hoofdofficieren om verzwegen relatie

Twee voormalig hoofdofficieren van justitie zijn ontslagen. Het gaat om de oud-hoofdofficier van het parket Rotterdam, Marc van Nimwegen, en oud-hoofdofficier van het functioneel parket, Marianne Bloos. De twee hadden sinds 2011 in het geheim een liefdesrelatie.

De relatie leidde tot ophef binnen de top van het Openbaar Ministerie. Van Nimwegen benoemde Bloos in 2011 tot hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket. Er werd een onafhankelijk onderzoek naar integriteitskwesties ingesteld bij het OM. In april dit jaar werd bekend dat de twee geliefden de integriteitsregels hebben overtreden, onder meer door te liegen over hun relatie.

Van Nimwegen en Bloos waren al van hun functies gehaald ten tijde van het onderzoek naar het handelen van het tweetal. Het OM kondigde toen al aan dat het college van procureurs-generaal van plan was om de dienstverbanden te beëindigen.

Strafbare feiten

Afgelopen juli maakte het OM bekend te gaan onderzoeken of de twee naast hun geheime liefdesrelatie ook strafbare feiten hebben gepleegd. Er zou worden bekeken of ze op kosten van het OM een dienstauto met chauffeur gebruikten, in hotels en restaurants verbleven en vliegreizen wijzigden, bijvoorbeeld bij een congres in 2012 in de Thaise hoofdstad Bangkok. Ze waren daar allebei aanwezig.

Volgens het OM staat het ontslag los van dat onderzoek. De Rijksrecherche is daar nog mee bezig.

De dienstverbanden worden per 1 januari beëindigd. Van Nimwegen stapt naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Hij klaagt het OM en de onderzoekscommissie aan omdat hij vindt dat hij ten onrechte is beschuldigd, en de commissie en het OM onrechtmatig hebben gehandeld.