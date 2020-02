Hoogste rechter India: vrouwen in leger moeten officier kunnen worden

Vrouwen in het Indiase leger moeten officier kunnen worden. Ook moeten ze in dienst kunnen blijven zo lang als ze willen. Dat heeft het Indiase hooggerechtshof bepaald in een uitspraak die als baanbrekend wordt beschouwd in een land waar vrouwen op alle gebieden worden onderdrukt en vaak fysiek worden mishandeld of aangerand.

Tot nu toe konden vrouwen maximaal tien tot veertien jaar dienen in het leger. Daarna waren ze verplicht om af te zwaaien. De hogere rangen waren voor hen niet toegankelijk, met het officiële argument dat mannen niet bereid zouden zijn om bevelen aan te nemen van een vrouw.

Dat heeft de hoogste rechter nu dus verworpen onder verwijzing naar het gelijkheidsbeginsel. De argumentatie van de overheid is gebaseerd op genderdiscriminatie, staat in het vonnis. Deze uitspraak betekent overigens niet dat vrouwen nu in aanmerking komen voor gevechtsfuncties bij bijvoorbeeld infanterie, artillerie of pantsergenie. Ze kunnen functies krijgen op het gebied van training en opleiding, juridische zaken of transport en logistiek, net als nu al het geval is.

Landsadvocaten hadden in de zaak betoogd dat vrouwen niet geschikt zijn voor leidinggevende functies bij de strijdkrachten, omdat mannelijke militairen er niet aan toe zouden zijn om onder vrouwelijke officieren te dienen. Ook zouden mannelijke en vrouwelijke officieren niet gelijk behandeld kunnen worden, omdat het voor vrouwen "vanwege hun fysieke capaciteiten een uitdaging blijft om commandant van een eenheid te zijn".

Kinderen opvoeden

Kort voor de rechtszaak had de bevelhebber van de Indiase strijdkrachten een rel ontketend, toen hij zich in een interview denigrerend uitliet over vrouwen. Die acht hij niet geschikt voor gevechtsfuncties, omdat ze zich moeten bezighouden met kinderen opvoeden.

Bovendien gaan ze moeilijk doen over mannelijke officieren die hen zouden begluren, aldus generaal Bipin Rawat. "Ze gaan mannen ervan beschuldigen hen te begluren, dus we moeten ze in een laken rollen", zei de generaal tegen een nieuwszender.