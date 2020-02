'ICT-project Defensie stevent af op mislukking'

Het ministerie van Defensie heeft de aanbesteding van een nieuw informatiesysteem voorlopig on hold gezet. Dat blijkt uit interne documenten waar Trouw, De Groene Amsterdammer, EenVandaag en onderzoeksjournalistiekplatform Investico de hand op hebben weten leggen. Een consortium onder leiding van IBM en Atos dreigt het ministerie nu met een claim van honderden miljoenen euro's.

Het ministerie heeft al jaren problemen door een verouderd IT-systeem. In 2014 is er daarom een plan opgesteld om het huidige systeem te vervangen. Er werd daarna met een aantal partijen onderhandeld over de aanbesteding. Sinds anderhalf jaar is er nog één partij over; het consortium onder leiding van het Amerikaanse IBM en het Franse Atos.

Sfeer is verziekt

De onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een definitieve toewijzing van het project. Volgens Thomas Muntz van Investico is de sfeer inmiddels verziekt. "Er wordt gedreigd met claims en er worden beschuldigingen geuit. Dat is jammer, want het gaat om een project voor tien jaar waarmee 1,3 miljard euro is gemoeid."

Daar komt bij dat het Bureau ICT-toetsing, een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid, al ruim een half jaar geleden met een kritisch rapport kwam over de aanbesteding. Volgens het bureau neemt Defensie een te groot risico door de aanbesteding in de handen van één partij te leggen. Staatssecretaris Visser wil nu eerst onderzoeken hoe het verder moet met de aanbesteding, zegt Muntz.

Defensie zegt in de krant zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Omdat het om een lopende aanbestedingsprocedure gaat wil het ministerie er verder niets over kwijt.

Combinatie van te veel ambitie en te weinig capaciteit

"Ze wil kijken of het mogelijk is om met het ontwerp dat is aangekocht bij het consortium de markt op te gaan om ervoor te zorgen dat je niet meer van een partij afhankelijk bent ", zegt Thomas Muntz.

Het consortium van IBM en Atos is woedend over de beslissing van de staatssecretaris. Ze willen de gemaakte kosten van honderden miljoenen euro's nu op Defensie verhalen.

Het is niet de eerste keer dat Defensie zich verkijkt op een groot ICT-project. In 2015 trok toenmalig minister Hennis de stekker uit een ander ambitieus project. Volgens Muntz is het een combinatie van te veel ambitie en te weinig capaciteit om te sturen. "Ze willen de hele ICT laten vervangen, inclusief de datacentra. Je vraagt je af waarom ze dit allemaal tegelijk willen."