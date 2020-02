Rode Kruis opent giro 7244 tegen verspreiding coronavirus

Het Rode Kruis opent giro 7244 om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De hulporganisatie heeft meer geld nodig om voorlichting te kunnen geven, psychosociale hulp te bieden en bijvoorbeeld patiënten in ambulances te vervoeren. Het Rode Kruis zegt 30 miljoen euro nodig te hebben om de hulp wereldwijd op te schalen.

"Juist nu moeten we zorgen dat het virus niet verder verspreidt. Simpele maatregelen als handen wassen kunnen al veel effect hebben", zegt Frido Herinckx, die de wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis coördineert.

De hulporganisatie ondersteunt landen met een overbelaste gezondheidszorg, zoals landen in het Midden-Oosten en Afrika. Daar ligt de nadruk vooral op goede voorlichting over hygiëne.

In Azië is het Rode Kruis sinds het begin van de uitbraak actief. Naast China worden ook in Zuid-Korea pakketten met hulpgoederen uitgedeeld aan mensen die in quarantaine zitten. In Mongolië zijn 7000 flessen ontsmettingsmiddel uitgedeeld, onder meer op treinstations en het vliegveld.

Daarnaast bestrijdt het Rode Kruis nepnieuws over het virus. "Omdat het om een nieuw virus gaat, waar nog niet alles over duidelijk is, ligt de verspreiding van fake news op de loer. Het is belangrijk dat mensen de juiste informatie krijgen, zodat zij weten wat er speelt, maar ook om onnodige paniek te voorkomen", zegt Herinckx.

105 doden

De Chinese nationale gezondheidscommissie maakte bekend dat gisteren 2048 nieuwe besmettingsgevallen zijn geregistreerd in China, wat het totale aantal nieuwe gevallen daar op 70.548 brengt. In het land zijn gisteren 105 mensen overleden aan het virus. Een dag eerder overleden er 142 mensen.