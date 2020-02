Inval bij Australische omroep was niet tegen de regels, oordeelt rechter

De Australische publieke omroep ABC heeft een rechtszaak verloren over een politie-inval bij een kantoor van de omroep vorig jaar. De rechter heeft geoordeeld dat de inval rechtmatig was.

De inval was "een poging om journalisten te intimideren", reageert ABC-directeur David Anderson teleurgesteld. "We zeggen niet dat journalisten boven de wet staan, maar het publiek heeft het recht om te weten wat er speelt en journalisten moeten niet gecriminaliseerd worden."

In juni vorig jaar viel de Australische federale politie het kantoor in Sydney binnen. Daarbij werd gezocht naar gelekte overheidsdocumenten. Dat gebeurde na een scoop van de ABC over misdragingen van Australische militairen in Afghanistan.

Ook werd het huis van een journalist van News Corp doorzocht. Zij had een verhaal geschreven over het voornemen van Australië om geheime diensten meer bevoegdheden te geven.

'Serieus probleem'

De inval zorgde voor verontwaardiging onder journalisten. Australische kranten lakten uit protest hun voorpagina's zwart. Critici vrezen dat de talloze anti-terrorismewetten die zijn ingevoerd de afgelopen jaren, worden misbruikt door politici om onwelgevallige informatie achter te houden.

Deze uitspraak onderstreept volgens Anderson een "serieus probleem" met de strenge veiligheidswetgeving. De journalist van News Corp en twee ABC-journalisten zijn nog steeds verdachten in de zaak. Of het tot een rechtszaak komt, is nog niet duidelijk.