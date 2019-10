Australische kranten lakken voorpagina's zwart tegen censuur

De grootste Australische kranten hebben vandaag hun voorpagina's zwartgelakt, als gezamenlijk statement tegen overheidscensuur en -bemoeienis. "Als de overheid de waarheid bij u weghoudt, wat verbergen ze dan?", stond er geschreven onder de zwarte regels.

Aanleiding voor de campagne zijn invallen eerder dit jaar bij een journalist van mediabedrijf News Corp en bij het hoofdkantoor van publieke omroep Australian Broadcasting Corporation (ABC). Daarbij werd gezocht naar gelekte overheidsdocumenten.

De journalist had een verhaal geschreven over het voornemen van Australië om geheime diensten meer bevoegdheden te geven. De inval bij ABC kwam na een scoop over misdragingen van Australische militairen in Afghanistan.

Een voormalig advocaat die werkte voor het leger is aangeklaagd in die laatste zaak. Hij zou de informatie hebben gelekt naar ABC. Mogelijk worden er ook meerdere journalisten vervolgd.

Vanochtend zag de voorpagina van The Sydney Morning Herald er zo uit: