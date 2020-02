Code geel door storm Dennis, maar ook nu al een warmterecord

Voor de derde keer in acht dagen is er storm in ons land. Na Ciara van vorige week is nu Dennis in de kuststreek aan land gekomen, een minder zware storm. Voor het hele land geldt code geel. Ondertussen is het de warmste 16 februari sinds het begin van de temperatuurmeting.

In De Bilt was het rond 03.20 uur 13,6 graden. Het vorige record stond op 13,3 graden en dat was van vorig jaar. Vandaag kan het de eerste lentedag van het jaar worden. In het midden van het land worden temperaturen van ongeveer 15 graden verwacht, maar plaatselijk kan de temperatuur zelfs oplopen tot 17 graden.

Storm Dennis brengt vooral aan de kust harde windstoten mee. Deze kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur, meldt het KNMI. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar last van hebben. Het hoogtepunt van de storm zit in de ochtend. Vooralsnog zijn er geen meldingen van grote overlast.

"De storm is niet zo heftig als Ciara", zei weerman Gerrit Hiemstra gisteren. "Vorig weekend was Ciara een zware storm, windkracht 10, de storm Dennis wordt waarschijnlijk niet meer dan windkracht 9, dus een gewone storm, en dan ook alleen nog op de Wadden."