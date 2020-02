Rus opgepakt die seksvideo van burgemeesterskandidaat Parijs verspreidde

De Franse politie heeft de Russische kunstenaar aangehouden die achter de verspreiding zit van een seksvideo van een voormalige burgemeesterskandidaat van Parijs. Het uitlekken van die beelden leidde er vrijdag toe dat politicus Benjamin Griveaux, een bondgenoot van president Macron, zich terugtrok uit de race voor het burgemeesterschap van de Franse hoofdstad.

Franse media melden dat de arrestatie van Pjotr Pavlenski niets te maken heeft met de video. De kunstenaar en bekende Russische activist, die sinds 2017 in Frankrijk is als politieke vluchteling, zit vast in verband met een vechtpartij in een appartement in Parijs. Bij dat opstootje, afgelopen jaarwisseling, zou hij een mes hebben getrokken.

Hoewel Pavlenski er nu niet voor is opgepakt, heeft Griveaux wel een klacht ingediend tegen de activist, omdat hij vindt dat er een inbreuk is gepleegd op zijn privacy. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak en de website die Pavlenski had gemaakt voor de video is offline gehaald.

'Hypocriet'

Vrijdag zei Pavlenski tegen het Franse dagblad Libération dat hij de seksvideo heeft gekregen van "een bron" die een relatie had met Griveaux. De kunstenaar heeft de beelden naar eigen zeggen verspreid om aan te tonen dat de politicus van LREM hypocriet is, omdat hij tijdens de verkiezingscampagne vaak sprak over zijn gezinsleven.

Politici hebben met afkeuring gereageerd op het uitlekken van de video. In Frankrijk is het verboden om pornografisch materiaal te publiceren zonder toestemming van de betrokkenen. Mensen die 'wraakporno' publiceren, riskeren tot twee jaar celstraf en een boete van 60.000 euro.

Het is overigens niet voor het eerst dat Pavlenski in Frankrijk in de problemen komt met justitie. Begin vorig jaar werd hij veroordeeld voor brandstichting bij de Franse centrale bank. Voordat Pavlenski asiel aanvroeg in Frankrijk, verwierf hij bekendheid door brand te stichten bij een oud hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB, in Moskou. Ook nagelde hij in 2013 zijn scrotum vast aan het Rode Plein.