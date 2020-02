Burgemeesterskandidaat Parijs trekt zich terug na uitlekken seksvideo

In Parijs heeft Benjamin Griveaux zich teruggetrokken uit de race voor het burgemeesterschap van de Franse hoofdstad, nadat ophef is ontstaan over een uitgelekte seksvideo. Griveaux voerde campagne namens de LREM-partij van de Franse president Macron. In een verklaring zegt hij zijn familie niet langer te willen blootstellen aan "deze verachtelijke aanvallen".

Op beelden die gisteravond online veel gedeeld werden, is te zien dat Griveaux zichzelf filmt terwijl hij aan het masturberen is. De authenticiteit van de video is nog nergens bevestigd.

In een verklaring zegt Griveaux, getrouwd en vader van drie kinderen, dat hij en zijn familie al meer dan een jaar worden geteisterd door "lasterlijke verklaringen, leugens en onthullingen van privégesprekken". "Mijn familie verdient dit niet", aldus Griveaux.

Russische activist

De video is vermoedelijk geplaatst door de Russische activist Pjotr Pavlenski. Die verwierf de afgelopen jaren onder meer bekendheid doordat hij brand had gesticht bij een voormalig hoofdkwartier van de Russische geheime dienst FSB in Moskou. Ook nagelde hij in 2013 zijn scrotum vast aan het Rode Plein. Hij vroeg niet veel later asiel aan in Frankrijk.

Tegenover de Franse zender LCI zegt Pavlenski dat hij van plan is nog meer politici in de problemen te brengen. "Politici moeten eerlijk zijn. Het doel van het plaatsen van deze video is de hypocrisie van de verantwoordelijken aan de kaak te stellen."

Franse politici reageren afkeurend op het uitlekken van de video. Zo pleitte de zittende Parijse burgemeester Hidalgo voor respect voor het privéleven van mensen. Ook de Franse premier Philippe hoopt dat Griveaux en zijn gezin nu met rust worden gelaten.