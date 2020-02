Memes en miljarden: zo wil Michael Bloomberg president worden

Het doel van Bloombergs meme-aanval is om een hip imago van zichzelf te verspreiden onder jonge kiezers. De campagnedynamiek wordt tegenwoordig sterk bepaald door de digitale wereld en de jeugd, zou het achterliggende idee zijn. Zie het succes van Bernie Sanders, wiens populariteit online wordt opgestuwd door een leger millenials en Generatie Z'ers.

Het is onduidelijk of de memes zich zullen vertalen in meer steun, maar in het algemeen lijkt Bloombergs mediastrategie te werken. Toen hij de race instapte, had hij volgens landelijke peilingen de steun van maar 3 procent van de Democratische kiezers. Nu staat hij op zo'n 15 procent. Veel Biden-stemmers zouden naar hem overgestapt zijn.

Dat is in het Witte Huis opgevallen. Sinds kort valt Donald Trump oud-vicepresident "Sleepy" Joe Biden niet meer aan. Hij richt nu zijn pijlen op Bloomberg. Criticasters van de president wijten dat aan afgunst. Bloomberg is net als Trump een bekende New Yorker. Hij is ook rijker, en scoort beter dan Trump in de landelijke peilingen.

De president tweet bijvoorbeeld over Bloombergs lengte en over hoe matig hij volgens hem golft.